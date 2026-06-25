中国银行被指安排员工「凑人头」逃税23.67亿 官方发声明认错整改

国家审计署近日发布《国务院关于2025年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，揭露中国银行在2023年4月至2025年8月期间，利用员工「凑人头」将私募基金包装成公募基金产品，借此逃避税款高达23.67亿元人民币。中国银行回应称，诚恳接受审计监督，已全面启动整改。

员工1元至100元「凑人头」包装成公募基金

根据审计报告，中国银行安排2家下属金融机构作为业务通道，以大量本行员工出资仅1元至100元的「凑人头」方式，将11只私募基金产品伪装成公募基金。由于公募基金依法享有免征所得税的政策优惠，银行以此手法累计逃避缴纳税款23.67亿元。

公募基金免税政策原为鼓励普罗大众投资资本市场而设，属于面向中小投资者的普惠性财税支持。中国银行利用员工低额出资制造「合规假象」，属于系统性的税务套利行为。

利用金融优惠政策不当牟利

审计报告将此类问题归类为「利用金融优惠政策不当牟利」。报告同时点名中国农业银行及中国光大集团，指出其存在贷前审查不严、对子公司管控不力等其他问题。

中国银行于6月24日回应称，诚恳接受审计监督，高度重视审计指出的问题，深刻剖析原因，坚持立行立改，细化明确措施，扎实推进整改。银行表示，将持续提升风险管理水平和合规经营能力，服务实体经济高质量发展。