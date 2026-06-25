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祥云观景台｜男童雨伞「一击笃裂」玻璃观景台 河南景区疏散游客封闭更换

即时中国
更新时间：10:46 2026-06-25 HKT
发布时间：10:46 2026-06-25 HKT

河南新乡5A级景区「宝泉旅游区」的玻璃观景台发生惊险事件。一名男童在观景台上用雨伞尖敲击玻璃，导致其中一块玻璃的表层出现裂纹，游客见状随即疏散。景区负责人确认事件，指损坏位置已封闭，正联系厂家制作更换，观景台整体承重和安全并无问题。

景区：仅一块局部表层

据内媒报道，事发于6月20日下午，地点为宝泉旅游区「崖天下」园区内的「祥云观景台」。该观景台由三层夹胶安全玻璃拼接而成，共由70块玻璃组成。事发当日下雨，一名男童用雨伞尖击打脚下玻璃，导致最上层玻璃出现裂纹。

现场游客见状随即疏散，景区工作人员发现后立即对该区域实施管控，疏散在场游客并封闭观景台。宝泉旅游区崖天下园区负责人表示，出现裂纹的仅属其中一块玻璃的局部表层，其下方还有两层夹层玻璃，因此玻璃平台整体承重及结构安全均不受影响。景区已将损坏位置封闭，正联系厂家制作同规格、同品牌、同标准的玻璃，完成后会尽快更换。

公开资料显示，宝泉旅游区于2024年12月27日正式获评为国家5A级旅游景区。涉事的祥云观景台总面积达1,739平方米，玻璃栈道游览路线长度为142米。

景区方面表示，已增派工作人员对游客进行劝导，提醒勿用尖锐物品敲击玻璃，并增加更多提示牌，以避免同类事件再发生。

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