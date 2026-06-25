中国观察：立陶宛转軚止损 还欠关键一步

近日立陶宛外交部证实，原本和台湾谈得火热的「经济合作行动计划」，在双方同意下暂时搁置。台方指这是立陶宛政府改组所致，强调两地合作不会被外部势力左右。但明眼人都清楚，这个欧洲小国的对台路线已经转軚。

2021年由保守派主导的立陶宛政府，允许台方以「台湾」名号在首都维尔纽斯开设代表处，开欧洲国家先河，坚称支持台湾符合民主价值与国家利益。作为中国的邦交国，此举严重抵触一中原则，北京祭出连串反制，召回驻立大使、外交层级降格、贸易限制。

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立陶宛总理鲁吉尼埃内辞职。 美联社

当年立陶宛还索性退出中国与中东欧国家的「17+1」合作机制，满心希望同台湾的经贸、科技双向交流，两边先后互设代表处，一度被吹嘘成「小型国家抵抗大国施压」的典范。

不过风水轮流转，2024年立陶宛议会选举落幕，由社会民主党牵头的全新联合政府上台，外交风向开始修正。女总理鲁吉尼埃内坦言，当年立陶宛未与欧美协调，便设立台湾代表处是「严重外交错误」，「抢先出头，结果付出了代价」。

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近日，立陶宛执政联盟改组，鲁吉尼埃内辞职，将由辛克维丘斯接任总理。这位80后表明立陶宛将采取「务实优先」原则，期望与北京的关系能尽快恢复至其他欧盟国家的正常水平，「不能那么与众不同」。

对于同台湾的关系，辛克维丘斯说：「据我所知，当初台湾办事处在立陶宛成立时，各界抱持更高期待。外界曾谈到晶片生产以及数十亿投资。然而到目前为止，这些期待显然尚未实现。也许正在推进当中，也许未来仍有机会达成。」

立陶宛日前主动表态愿恢复北京在当地开设低层级外交办事处，但中国外交部反应一般，重申立方应尽速纠正错误，重回一个中国原则，才能为两国关系正常化创造条件。看来，撤销「台湾代表处」才是两国恢复关系最关键的一步。

纪晓华