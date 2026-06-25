豆包专业版正式收费 连续包月最高500元

字节跳动旗下AI模型「豆包」，昨日正式推出专业版，并开启收费模式。标准套餐连续包月为68元（人民币，下同），部分功能额度为免费版的5倍；高级套餐为每月500元，额度为标准套餐的10倍。公司指，未来免费版亦可继续使用。

免费版可继续使用

豆包昨日发布基于最新豆包2.1系列大模型的专业版，可执行Agent任务，包括操作本地计算机、使用浏览器、定时任务等能力，内置Office办公套件，支援专业图片视频设计等。专业版采3级定价方案，标准套餐连续包月68元，专家模式、办公任务模式等功能额度为免费版5倍以上；加强套餐连续包月200元，额度为标准套餐4倍；高级套餐连续包月500元，额度为标准套餐10倍。

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字节跳动公司此前表示，专业版豆包主要面向有生产力需求的用户群体，覆盖软件发展、数据分析、专业设计、流程自动化、金融分析和科学研究等领域。

公司同时指出，专业版是在现有免费服务之外推出的订阅服务，免费版使用者仍可持续获得新模型、新能力和使用体验升级。此前功能也仍保持免费不变。对于大部分用户日常生活场景，豆包现有功能和额度已可满足使用。