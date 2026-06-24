湖南医院副院长出轨眼科主任 男复出应诊女离职

去年，湖南省人民医院副院长祖雄兵与眼科主任女医生曾琦17分钟「激战」片流出，引发全网热议。近日有消息指女方曾某恢复出诊，但涉事医院工作人员24日回应内媒「大皖新闻」，表示女方已离职，反而是男方恢复出诊。

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公开资料显示，涉事男方祖某曾任湖南省人民医院党委委员、副院长，所获荣誉颇多。女方曾某曾任该院眼科副主任、眼科一病区主任。不雅影片于去年11月流出，当时湖南省卫健委发布通报，确认两人行为问题属实，停职受查。

近日有多名网民发帖称曾某「复出」应诊，仍在该医院，消息引发关注。24日，大皖新闻记者通过湖南省人民医院官方微信公众号挂号，找到曾某的介绍内容，显示其为主任医生，但状态为「暂无号源」。

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记者反而发现，祖某某的介绍为正主任医生、名老专家，擅长泌尿系肿瘤保器官、保功能微创手术及综合治疗，资料显示其已恢复出诊，有人预约挂号。不过，医院官网「现任领导」一栏，已没有祖某某的简介。

该院宣传办工作人员证实，曾某已离职，对于祖某某的情况，则表示「无法透露」。有泌尿外科工作人员表示，只要能挂到号，就可以找祖某某看病。