中国共产党成立105周年前夕 习近平考察山东祝农民日子越来越好

7月1日将是中国共产党成立105周年，中共总书记习近平今日（24日）到山东德州考察三农，提到「105年来我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了无愧于历史和人民的伟大成就」，祝愿乡亲们在中国共产党的领导下把家园建设得越来越美，日子过得越来越好。

新华社报道，正值夏播时节，习近平来到德州市边临镇东于架村，同种粮大户、农机手、农技人员亲切交流。得知今年小麦亩产又有提高，习近平很高兴。他强调，保障粮食等重要农产品稳定供给是农业生产的重中之重，要落实各项支持政策，力争全年粮食丰收。

之后，习近平到邻近的「全国文明村」西于架村考察，走进其中一名村民的家，询问就业收入、老人健康、孩子学习等情况。他指出，树立和践行正确政绩观，最终要落到为民造福上。广大党员、干部要强化公仆意识，多为群众做好事、办实事、解难事，实实在在增强老百姓的获得感幸福感安全感。

离开村子时，习近平对村民说，「『七一』就要到了，我们即将迎来党的105岁生日。105年来我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了无愧于历史和人民的伟大成就。现在，我们正阔步行进在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，要齐心协力走好新的长征路，开创更加光明的未来，不断满足人民对美好生活的向往。」他祝愿乡亲们在中国共产党的领导下把家园建设得越来越美，把日子过得越来越好。