Insta360建功︱中国旅客游冰岛失银包 相机拍女贼「闪电手」作案全程︱有片

旅游时务必要小心保管财物。《羊城晚报》报道，上周二，一名中国旅客到冰岛著名景点黄金瀑布游玩时，遭两名女子扒窃钱包，运动相机意外记录下全过程。



报道指，游客发现钱包不见后，曾沿原路返回尝试寻找，但未有任何发现。事后翻看当日用全景运动相机的影片，才发现两名小偷从其斜孭袋偷走了钱包。

抖音帐号「Nancy YMG」上载由其Insta360相机拍摄的影片，显示两名外国女子跟随在其身后，其中一名女子上前拉开背包拉链，偷走钱包并交给身后的黑衣女子，两人配合盗走财物。作案期间，盗贼有留意到相机，但表情淡定，动作未停。



受害人事发后将影片交予当地警方，但至今仍未捉到疑犯。她向银行报失信用卡，翌日却收到信用卡被盗刷的消息，遭不明人士在沙特消费1.1万元人民币。