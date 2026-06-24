日本游客凭背诵《岳阳楼记》获免票 继滕王阁后再成功挑战 | 有片

内地有不少历史名胜均设有「背诵古文免门票」的传统活动，近日一名24岁日本游客内田大翔，凭借完整背诵《岳阳楼记》，成功获得湖南岳阳楼景区免费入场资格。这是他继今年2月以满分背诵《滕王阁序》免费游览江西滕王阁后，再次以「背古文」方式挑战中国景区的免票活动。他已透露下一个目标是挑战李白的《蜀道难》，以获取四川剑门关景区的免费门票。

官方惊叹外国人极罕见

综合内地媒体报道，内田大翔于本月16日前往岳阳楼景区，在工作人员现场见证及机器评分下，仅用约3分钟便背完整篇《岳阳楼记》，最终获得98分的高分（80分以上即可免票）。他兴奋地表示，今次自己仅花了一星期时间准备，效率比上一次大大提高。

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今年2月，内田大翔在江西南昌滕王阁景区，曾花费一个月时间断断续续准备，最终以5分钟时间一字不差地背诵长达700多字的《滕王阁序》，夺得100分满分并赢得免费门票，在当时已引起一阵轰动。

岳阳楼景区工作人员表示，景区的背记活动要求游客在5分钟内完成背诵，虽然每日吸引不少游客挑战，但外国游客参与并成功挑战的情况极为罕见，估计一年只有数人能够完成。

拟挑战李白《蜀道难》

据悉，内田大翔来自日本名古屋市，高中时期因偶然接触到中国文化，萌生了到中国留学的想法。在日本苦练一年汉语后，他于2021年考入南京一所高校，并于2025年毕业。毕业后，他开始在中国各地旅行，同时经营自媒体账号，分享其「文化挑战」的点滴。

其背诵影片在社交平台曝光后，迅速获得大批网友点赞。许多人留言调侃「太强了，简直是文化输出反向挑战」，亦有热心网民建议他前往四川广元剑门关，挑战难度更高的李白名篇《蜀道难》以获取免费门票。内田大翔随即大方回应，表示下一个目标确实是《蜀道难》，目前会视乎背诵进度，再安排具体的挑战行程。

