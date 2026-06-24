江苏执法人员涉收礼遭举报 家属竟致电举报人要求改口供｜有片

江苏镇江扬中市一名交通执法人员，被指在端午节当日驾驶公务执法车辆，在路边收受一名Benz车主赠送的四份礼品，过程被附近商店的闭路电视拍下。举报人反映后，竟接到自称是被举报执法人员兄长的来电，要求其修改口供，企图误导调查。扬中市已成立由市纪委监委牵头的联合调查组展开核查。

举报人信息疑遭泄露

据《都市现场》报道，事发于6月19日上午9时24分，地点为扬中市八桥客运站附近的扬中大道。举报人何先生（化姓）表示，当时目睹一名执法人员驾驶交通执法车辆停在路边，随后一名Benz（平治、内地称奔驰）车主，从车上取出四份礼品交予该执法人员，后者将礼品放入执法车内并驾车离开。

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何先生其后向政务服务便民热线（12345）热线举报，并提供相关图片及影片。6月22日，他接获扬中市交通运输局来电，称正了解情况。然而当晚，他再接到一名自称被举报执法人员兄长的来电，对方声称事件纯属误会，并要求何先生不要提及收礼，改口说是「人家过生日，送给小孩的鸡蛋」，更提出请客吃饭作为交换。何先生即场拒绝，强调事件应交由相关部门依法调查。

何先生同时质疑举报人信息遭泄露：「他们怎么知道我电话的，举报人的信息怎么会被被举报人掌握，如果这样，谁还敢举报？」他已就信息泄露问题向12388纪检举报平台反映。

官方：已移送纪检组调查

扬中市12345政务服务便民热线工作人员回应称，已将情况转交交通运输局处理。该局反馈表示，已将相关情况及附件材料作为违纪问题线索上报市纪委派驻组，要求即时介入调查核实。

交通运输局一名工作人员向内媒记者透露，涉事人员为该局下属执法大队的一名中队执法人员，具体姓名及职务暂不便公布，所收礼品内容亦需等待纪检组调查结果。

扬中市联合调查组于6月23日发布通报，确认已由市纪委监委牵头成立联合调查组，对事件展开全面核查，强调将严肃处理，并欢迎社会各界监督。