1点点奶茶｜被爆用过期食材及「三无」茶叶 涉事温岭门店即时停业 

内地连锁奶茶品牌「1点点」近日被媒体揭发多家门店存在严重食品安全问题，包括使用无标签「三无」茶叶、篡改食材有效期标签继续使用隔夜食材，以及厨房枱面摆放燃尽蚊香残渣等。事件曝光后，品牌官方致歉并宣布涉事门店即时停业，启动全国门店稽核检查。

《中国食品安全报》开展的全国网络餐饮食品安全调研发现，「1点点」奶茶门店存在以下问题：

使用「三无」茶叶：门店所用茶叶无生产厂家、无生产日期、无保质期标签标识，一旦原料质量出现问题，完全无法溯源追究责任。 篡改标签使用隔夜食材：门店人员随意更改食材效期标签，将隔夜过期食材继续使用，食材效期管理混乱。 员工操作卫生严重不规范：一线食品操作人员全程未规范佩戴口罩及手套，佩戴首饰直接徒手制作饮品；部分门店厨房枱面摆放已燃尽的蚊香残渣，下方亦堆放大量拆封未使用的蚊香，环境卫生恶劣。

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品牌致歉承诺整改

事件曝光后，「1点点」品牌总部于6月24日通过官方微博发布致歉声明，对事件「深感震惊与痛心」，并宣布即时采取三项措施：

涉事门店立即停业：涉事门店为浙江温岭泽国店，即时停业，启动解约程序，总部强调「绝不姑息」。 召开涉事区域会议：向全体员工重申食品安全是不可触碰的红线与底线。 展开全国门店稽核检查：总部已紧急组建专项稽核组，由食品安全、运营、品控等核心部门联合组成，即日起对全国所有门店展开「全覆盖、无死角」的突击稽核检查。所有门店须在7日内完成自查自纠并提交整改报告，稽核组将逐一验收，验收不合格者不得继续营业。

品牌同时表示，对涉事区域代理商的管理失职问题，总部已同步启动追责程序。