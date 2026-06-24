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微短剧︱国家广电局征求管理意见 播出单位不得使用诱导用户沉迷等算法模型

即时中国
更新时间：15:20 2026-06-24 HKT
发布时间：15:20 2026-06-24 HKT

微短剧近年在内地大行其道，但产品内容却出现不同问题。国家广播电视总局今日（24日）就《微短剧发展管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

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通报指，为进一步繁荣微短剧，壮大互联网条件下新大众文艺，推动微短剧健康发展，根据《广播电视管理条例》等行政法规，国家广播电视总局组织起草《微短剧发展管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

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其中就制作方面，使用人工智能技术生成、制作的微短剧，制作机构和播出单位应当遵守国家有关规定，并依据有关规定在每集明显位置添加提示标识；播出单位应当定期审核、评估、验证算法机制机理、模型、数据和应用结果等，优先推荐优质微短剧，不得使用诱导用户沉迷、过度消费等的算法模型。

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