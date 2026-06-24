李强夏季达沃斯论坛致辞 强调创新为中国经济关键

国务院总理李强今日（24日）于辽宁大连举行的夏季达沃斯论坛开幕式发表特别致辞，表示中国经济第二季度以来保持良好运行态势，并以「稳、新、活、融」四字概括当前经济特点。他强调，中国产品竞争力的关键在于科技创新，而非政府补贴，并呼吁各国企业把握「中国机遇2.0」。

以「稳、新、活、融」四字概括经济态势

李强在致辞中指出，今年一季度中国经济增速达5%，二季度以来仍保持良好运行态势，企业利润增长、物价温和回升、民生持续改善。他形容，在当前国际能源短缺、产供链受阻的多重冲击下，中国经济发挥了「重要的避风港作用」，为不确定性增多的世界注入宝贵的确定性。

他以「稳、新、活、融」四个字概括中国经济的当下特点与未来趋势。其中「新」指新技术、新产品、新业态竞相涌现，包括人工智能领域爆发式增长、商业航天多型火箭成功发射等；「活」体现在超大规模市场需求潜力持续释放，服务消费、绿色消费及新型消费亮点纷呈。

驳斥「补贴论」倡「中国机遇2.0」

对于外界有关中国产品竞争力源于政府补贴的说法，李强明确反驳，强调中国新能源、智能网联汽车等产业蓬勃发展，背后依靠的是新材料、动力电池、新型通讯等技术突破，以及大规模市场为新产品提供的应用场景。

李强指出，近期全球资本加速布局中国科技资产，对各国企业而言，「中国机遇2.0」意味著全方位的创新赋能与高收益的投资机会。他强调，中国新兴领域技术和产品带给世界的「不是冲击，而是机遇，不是威胁，而是赋能」。

谈及全球经济合作，李强表示，在单边主义与保护主义抬头的背景下，中国一直坚持主动扩大对外开放。