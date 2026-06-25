毒菇「见手青」｜云南汉食后现幻觉老婆变「大蛇」 后楼梯发狂扭打｜有片

云南昆明一对夫妻因食用未完全炒熟的「见手青」野生菌中毒，产生严重幻觉，丈夫竟误认妻子是一条蛇，两人在住所后楼梯发生缠斗扭打，最终惊动警员到场处理。警员费了一番工夫「连哄带劝」，才将二人说服送院就医。

擅自出院翌日体内毒素爆发

综合内媒报道，涉事夫妻日前在昆明安宁市购买了野生牛肝菌「见手青」回家自行烹调，疑因切得太厚且未有彻底炒熟，当晚便出现严重中毒反应，出现呕吐和浑身发晕等症状，被送往医院急诊接受洗胃及输液治疗。

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然而，在经过数小时的吊点滴排毒后，夫妻二人感到症状有所缓解，竟无视医护人员「必须留院观察24小时以防毒素二次发作」的警告，趁着深夜私自拔掉输液针，偷偷溜回家中睡觉。他们万万没想到，短暂的缓解只是毒素潜伏的假象。

从十几楼打到二十七楼

到了翌日清晨8时许，残留的毒素在两人体内猛烈爆发。夫妻俩接连出现严重的视觉错乱与幻觉，起初以为家里冒出「两条大蛇」，随后又将彼此误认成闯入家中的小偷。丈夫情绪失控，一口咬定妻子是「一条正在偷东西的毒蛇」，上前与其激烈缠斗，两人在高层大厦的后楼梯互相拉扯打斗，一路从十几层疯狂争执拉扯到二十七楼。

妹妹察觉两人精神失常后报警求助。警员赶抵现场时，惊见这对夫妻浑身沾满灰尘、身上布满脚印，男子口齿不清地坚称「身边有东西在爬」，女子则在一旁神志混乱地低声哭泣。为了防止发生堕楼等意外，警员在现场使出浑身解数「连哄带劝」，才成功将他们送上救护车，再度送回医院接受排毒与观察治疗，目前两人已康复出院。

医生提醒：不吐不难受不等于康复

「见手青」是云南当地对一类伤变氧化后会呈现靛蓝色反应的牛肝菌的俗称。医生龚晓明指出，此类野生菌含有毒蕈碱样物质及未知的神经活性成分，若烹调时加热不充分，极易引发神经系统中毒。轻者会出现恶心、腹泻，重者则会出现意识混乱、定向力障碍，并会出现强烈的「视觉变形」与「动物幻觉」，这亦是患者会「把人看成蛇」的科学原因。

医学专家特别提醒，见手青中毒存在「假愈期」，身体短暂缓解并不代表毒素已排干净。一旦出现中毒症状必须第一时间就医，并严格遵从医嘱留院观察，千万不能擅自中断治疗，否则幻觉爆发时极易引发自残、跳楼或暴力伤人等致命惨剧。