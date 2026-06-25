山西挖眼案｜盲童「小斌斌」特教高考721分全国第一 港医：「我命由我不由天」写照

2013年轰动全国的「山西挖眼案」受害男孩郭斌，在近日放榜的全国残疾人单考单招考试（特殊教育高考）中，考出721分（满分800分）的佳绩，位列全国同专业第一名，已被长春大学录取，将攻读计算机（电脑）科学与技术及中医双学位，成为一名盲人双学位大学生。

获长春大学录取

2013年8月24日，年仅6岁的郭斌在山西太原家门口玩耍时，被一名妇人诱骗至野外残忍伤害，导致双眼严重受伤、永久失去光明。当时有指，其伯母张会英有重大嫌疑，其事后亦自杀。事件当年引发全社会广泛关注。同年9月，香港眼科名医林顺潮看到新闻后，带领医疗团队远赴山西探望郭斌，并安排他到深圳的医院免费治疗，为他植入义眼。虽然郭斌的视力无法恢复，但外观已与普通人无异。

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2014年，郭斌入读武汉市盲童学校，获校方安排父亲任职校园保安、母亲担任生活教师，姐姐亦顺利入读本地小学，一家人在武汉安顿下来。在班主任张龙老师的引导下，郭斌展现出惊人音乐天赋，精通葫芦箫、陶笛、贝斯、啲咑（喇叭）等五种乐器，更曾作为「六点天使」艺术团成员参与武汉军运会演出。2022年，他加入湖北省首支盲人电声乐队VMV，推出原创单曲《暖》。

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拼搏换来佳绩

今次特殊高考，郭斌各科成绩分别为：数学145分、语文123分、英语129分、解剖学139分、化学94分、物理91分。视力的缺失让他的求学之路比常人艰辛百倍，无法直视书本、无法直观演算，只能反复触摸盲文、反复推演。

武汉市盲校高三数学老师郑小琨赞誉他「一道题总会反复钻研，摸索出多种解题思路」。张龙老师透露，郭斌高二时英语是短板，但他凭借自律与努力，一年内从80分提升至129分。

郭斌最大的心愿，是学成后回到武汉市盲童学校任教，用自己的经历守护更多视障孩童，将温暖传递下去。

林顺潮：很不简单

「看到他有今天的成绩，真的很开心。每个人的人生，自己都是主角，都能走出自己的路。『我命由我不由天』，正是小斌斌不认命的写照。」香港中文大学（深圳）犇亚国际眼科研究所所长林顺潮昨日对《星岛》记者说。

「我始终觉得小斌斌很不简单。即使遭遇巨大不幸，依旧乐天安命。」林顺潮在采访中感慨。他回忆，郭斌幼时便十分乐观，手术后即使看不见，仍亲手折纸船、逐只签名送给医护人员。治疗结束后，两人一直保持联系，郭斌定期回院覆查义眼佩戴情况，林顺潮也常与他谈心。

2024年7月，就读高中二年级的郭斌回深圳更换义眼片，并探望林顺潮，当时就曾说希望报考医学专业，「未来帮助更多有需要的人」。林顺潮还透露，郭斌毕业后想回盲校任教，继续帮助视障人士。

「我觉得他有领导才能。我曾经跟他说，你自己很优秀，未来除了做个好人，发挥才能之外，如果有机会成为领导，还能从制度和社会体系层面，为失明人士多做实事。」林顺潮说。