山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成学霸 特殊教育高考721分全国第一

2013年轰动全国的「山西挖眼案」受害男孩郭斌，在近日放榜的全国残疾人单考单招考试（特殊教育高考）中，考出721分（满分800分）的佳绩，位列全国同专业第一名，已被长春大学录取，将攻读计算机（电脑）科学与技术及中医双学位，成为一名盲人双学位大学生。

获长春大学录取

2013年8月24日，年仅6岁的郭斌在山西太原家门口玩耍时，被一名妇人诱骗至野外残忍伤害，导致双眼严重受伤、永久失去光明。当时有指，其伯母张会英有重大嫌疑，其事后亦自杀。事件当年引发全社会广泛关注。经香港眼科名医林顺潮团队免费治疗，郭斌植入义眼，外观与常人无异。

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2014年，郭斌入读武汉市盲童学校，获校方安排父亲任职校园保安、母亲担任生活教师，姐姐亦顺利入读本地小学，一家人在武汉安顿下来。在班主任张龙老师的引导下，郭斌展现出惊人音乐天赋，精通葫芦箫、陶笛、贝斯、啲咑（喇叭）等五种乐器，更曾作为「六点天使」艺术团成员参与武汉军运会演出。

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拼搏换来佳绩

今次特殊高考，郭斌各科成绩分别为：数学145分、语文123分、英语129分、解剖学139分、化学94分、物理91分。视力的缺失让他的求学之路比常人艰辛百倍，无法直视书本、无法直观演算，只能反复触摸盲文、反复推演。

武汉市盲校高三数学老师郑小琨赞誉他「一道题总会反复钻研，摸索出多种解题思路」。张龙老师透露，郭斌高二时英语是短板，但他凭借自律与努力，一年内从80分提升至129分。

郭斌最大的心愿，是学成后回到武汉市盲童学校任教，用自己的经历守护更多视障孩童，将温暖传递下去。