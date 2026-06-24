两日本人在华被拘 或与稀土出口管制有关
更新时间：10:42 2026-06-24 HKT
发布时间：15:42 2026-06-24 HKT
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日本共同社报道，日本官房长官木原稔今日（24日）在记者会透露，中国有关部门5月在辽宁大连拘捕两名日本人。二人涉嫌触犯「走私国家禁止进出口的货物、物品罪」。
相关人士透露，其中至少有1人是日本电机巨头中国当地法人的日籍员工。据悉此人试图将中国加强出口管制的稀土相关物品带到中国境外，可能被视为违反法令。
据木原透露，两人分别在5月18日和25日被拘。海关部门均在拘捕翌日向日本驻外使领馆通报此事。据悉两人健康无虞。木原以目前处于调查阶段以及「保护隐私」为由没有说明详细情况，表示「将与本人及相关人员联系，从保护日本人的角度妥善应对。」
关于中国有关部门拘捕日本人的问题，去年7月安斯泰来制药公司日籍男员工因被认定「从事了间谍活动」，在华被判有期徒刑3年6个月。该男子是曾任中国当地公司高管的资深派驻人员，2023年3月回国前夕被拘。
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