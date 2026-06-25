两日本人在华疑涉稀土出口被拘 日媒：均为富士电机员工

日本官房长官木原稔周三（24日）在记者会透露，中国有关部门5月在辽宁大连拘捕两名日本人。二人涉嫌触犯「走私国家禁止进出口的货物、物品罪」。



日本共同社今日（25日）报道，据多名相关人士透露，两人为电机巨头「富士电机」的员工，其中至少有1人在该公司中国当地法人工作。据悉其试图将中国加强出口管制的稀土相关物品带到境外，可能被视为违反法令。

富士电机拒透露详情

报道指，富士电机在中国制造工业用摩打和自动售货机。据悉，其产品绝大部分面向中国市场。对于员工被拘一事，该公司表示「无可奉告」。

相关人士透露，被拘的两人遭指试图将稀土加工品作为管制对象名单之外的品类进行出口，这可能被认为存在问题。中国商务部解释称民生用品不受对日出口管制的影响，但实际情况是部分民生用品贸易受阻。

外交部发言人郭嘉昆周三在例行记者会上表示，据了解，两名日本人因违反中国法律被中方主管部门依法拘留，中方已向日方通报了有关个案情况。中方强调，日方应教育提醒在华日本公民和企业遵守中国法律法规。

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据木原稔透露，两人分别在5月18日和25日被拘。海关部门均在拘捕翌日向日本驻外使领馆通报此事。据悉两人健康无虞。木原以目前处于调查阶段以及「保护隐私」为由没有说明详细情况，表示「将与本人及相关人员联系，从保护日本人的角度妥善应对。」

关于中国有关部门拘捕日本人的问题，去年7月安斯泰来制药公司日籍男员工因被认定「从事了间谍活动」，在华被判有期徒刑3年6个月。该男子是曾任中国当地公司高管的资深派驻人员，2023年3月回国前夕被拘。