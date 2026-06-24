家长注意｜浙江5岁女童甩发变「地中海」 内地医生疑邻居白兔系真凶？

浙江宁波一名5岁女童因经常接触邻居饲养的兔子，导致头皮感染真菌，出现「鸽子蛋」大小的脓包，经治疗虽伤口愈合，惟头皮毛囊已被严重破坏，留下疤痕，该位置永久无法长出新发。

「头痒」一周真菌镜检揭元凶

据《宁波晚报》报道，女童洋洋（化名）平日活泼好动，经常到楼下与邻居养的兔子玩耍。早前她不断抓头喊痒，祖母发现头顶出现红疙瘩，自行涂药膏一周后未见好转，反而肿成「鸽子蛋」大小软包，轻轻一碰即流脓及脱发。

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经过治疗后洋洋的头皮缺了一块头发。 大河报

洋洋其后被带到宁波市第二医院皮肤科就诊，主治医生田雅芝为她进行真菌镜检，发现染上「脓癣」。医生追问病史时，祖母才想起洋洋每日都会接触邻居的兔子。

医生：宠物真菌无症状

田雅芝解释，兔子、猫、狗等长毛动物身上或携带「亲动物性皮肤癣菌」，但动物本身可能毫无症状。孩子触摸后若不彻底洗手，真菌便有机会在头皮「落地生根」。

「我们大人也摸了，怎么没事？」田雅芝指，3至10岁儿童是脓癣高危族群，因头皮皮脂腺尚未成熟，分泌不足，缺乏能抑制真菌的「长链脂肪酸」，「简单来说，孩子的头皮『防御力』比成年人弱得多」。

兔子、猫、狗等长毛动物身上或携带「亲动物性皮肤癣菌」。 中新社

切勿乱用含激素药膏或挤压排脓

医生提醒，若儿童接触宠物后头皮出现红肿、化脓、脱发等症状，应及早求医。家长切勿自行使用含激素药膏如「皮炎平」涂抹，因激素会抑制局部免疫，反令真菌扩散加重病情，亦不宜自行挤压排脓。