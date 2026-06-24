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小米电视误报「海淀5.0级地震」 深夜紧急致歉：内部测试失误

即时中国
更新时间：11:18 2026-06-24 HKT
发布时间：11:18 2026-06-24 HKT

北京及周边地区多部小米电视，昨日（23日）晚上约8时15分突然弹出地震预警信息，显示「北京海淀发生5.0级地震（蓝色预警）」。预警触发后，电视强制以最大音量播放刺耳警报，大批用户受惊，有人更形容「已准备带孩子下楼避难」。小米电视其后紧急致歉，解释事件属内部测试操作失误。

官方否认地震

据界面新闻，地震预警信息弹出后，不少用户在社交平台发帖询问。由于信息并非来自官方渠道，有市民随即向有关部门查证。北京市海淀区地震局工作人员回应称，当天「没有监测到有地震，也没有震感」，确认信息非官方发布。北京市地震局亦表示没有发布过相关预警。

小米致歉声明。
小米致歉声明。

事件发生后约两小时，小米电视通过官方微博发声明致歉，承认事件属「研发人员开展功能内部测试时操作失误，误将内部模拟测试数据推送至线上正式环境」，强调该信息仅为「测试虚构数据」，并非真实地震预警，当前区域不存在地震险情。

小米电视表示已「第一时间拦截错误信息」，并将针对信息发布流程及测试环境机制全面整改，对造成用户恐慌正式致歉。
 

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