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性交化煞？︱内蒙神棍性侵女子及其15岁女儿 曾言「处女血解降」

即时中国
更新时间：10:10 2026-06-24 HKT
发布时间：10:10 2026-06-24 HKT

内蒙古商都县一名江湖术士，以「阴阳双修可化煞解灾」、「处女血解降」为名，性侵一名女子及其年仅15岁的女儿。案件经检察机关起诉后，法院以强奸罪判处被告有期徒刑九年。检方指被告利用封建迷信对被害人进行精神控制，致使被害人不知、不敢、不能反抗，且被告有前科、属累犯，依法从重处罚。

网上结识「大师」 引狼入室

《检察日报》报道，商都县的何女士因自觉生活不顺，于2025年12月初在网上认识一名张姓男子，对方自称能作法改运。何女士主动邀请张某到家中，张某随即不断向她灌输「有人要暗害你」、「已被恶灵盯上」等言论，令她陷入恐慌，对其言听计从。

见时机成熟，张某向何女士声称，只有与其「阴阳双修」方能达到「身神合一」，彻底「化煞解灾」，并逼迫她就范。张其后更在何女士家中居住长达半个月。

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再以「破处之血」为由侵犯幼女

其间，何女士的大女儿因不满张某在家中居住，在电话中与他发生争执。张某恼羞成怒，以黄表纸画符方式对其「下降头」。巧合的是，大女儿其后失联，何女士在慌乱中误信「降头」已生效，央求张某做法事解除。

张某得知何女士的15岁二女儿仍是处女，便声称该「降头」唯有「破处之血」方可解除。当时母女二人已对张某深信不疑，令悲剧再次发生。

邻居无意中得悉报警

转机出现在一次闲谈中，何女士与邻居聊天时无意中说漏了嘴，邻居感觉事有蹊跷，随即报案。

张某到案后对犯罪事实供认不讳。商都县检察院经审查认为，张某虚构鬼神，持续恐吓及精神操控被害人，并与其发生性关系，致使被害人不知、不敢、不能反抗，应以强奸罪追究其刑事责任。检方同时指出，张某有前科、属累犯，犯罪情节严重、社会影响恶劣，依法应从严从重处理。

今年4月，法院以强奸罪判处张某有期徒刑九年，判决已生效。

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