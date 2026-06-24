阿里巴巴起诉美国国防部　要求从「中国军事企业」名单剔除

路透社报道，中国电商巨头阿里巴巴集团已于周二正式起诉美国政府，以反对美国国防部将其列入所谓的「中国涉军企业」清单。

阿里巴巴已向加州圣何塞（San Jose）的联邦法院提交诉状。该公司在诉状中严正指出：「这些认定毫无事实或法律依据。」阿里巴巴强调，公司由独立董事会治理，其成员均不具备任何军方背景，且旗下产品与服务均面向零售、物流和企业信息技术领域，绝非涉及武器、国防或情报范畴。

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阿里巴巴表示，美方将其列入清单的决定既「武断且任性」，并已对公司造成了无法弥补的损害。诉状中提到：「对许多美国企业而言，阿里巴巴是进入中国市场的主要门户。将阿里巴巴贴上中国涉军企业的标签，等同将其定性为中国军方的工具，以及对美国国家安全的威胁。这一认定直接损害了阿里巴巴的声誉，并为该公司与美国各方保持的合作关系蒙上阴影。」因此，阿里巴巴在诉讼中要求法院下令将其自该名单中移除。

对此，美国五角大楼（国防部）发言人表示不予置评，并称该机构一律不对未决诉讼发表评论。

本月八日，美国国防部扩大了所谓的「中国涉军企业」名单，将阿里巴巴、百度、比亚迪等多家中国大型企业列入其中。中国外交部发言人林剑随后回应，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单以无理打压中国企业。中方敦促美方纠正错误做法，停止无理打压行径，并强调中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

阿里巴巴亦曾于翌日发布公告，直指被纳入该名单是一个错误，且毫无依据。公司当时已表明，对于任何试图歪曲公司形象的行为，均将采取一切可行的法律行动。