张靓颖自爆因清唱太多被罚款 律师：「未经报批即兴表演」被罚

内地知名女歌手张靓颖近日自曝因演唱会清唱太多，导致主办方被罚款，并透露后续商演可能取消清唱环节，令歌迷感到可惜。有律师表示，被罚的不是「清唱」这种演唱形式，而是「未经报批的即兴表演内容」。

律师：即兴表演未经审批

张靓颖6月21日在微博透露，「因前几次商演清唱太多，主办方被罚款，今天上台前专门叮嘱我不能清唱了，以后可能商演都没有清唱。」张靓颖习惯在商演固定曲目结束后，根据粉丝点歌即兴清唱，被称作「加量不加价」的宠粉福利。

「这是甚么规定啊？清唱还得报备？」有网友感到疑惑。上海理振律师事务所律师李振武对封面新闻表示， 商演受到严格的法律管控，被罚的真正原因是「未经报批的即兴表演内容」。根据《营业性演出管理条例》，商业演出变更节目未重新报批的，将面临警告和3万元人民币以下处罚。

从业人士表示，「没有提前报批备案的，就是不能演出」。明星个人演唱会报批时，艺人团队一般会选择「多报」备用歌曲用于随机性演唱，所以个唱很少会出现清唱罚款。但在商业拼盘演唱会中，一般艺人也就表演3至4首歌，几乎是固定曲目，因此不会备案特别多。