万科创办人王石报案遭网暴｜多次误传涉刑被捕 商业合作终止

多次传遭抓捕、涉刑失联的地产巨企万科创办人王石，前日称已就大规模网暴向网信办及深圳警方报案，控诉谣言导致关联企业多名核心骨干离职、商业合作被逼终止。王石恳请官方下架造谣内容，保护民营企业家。现年75岁的王石2017年正式卸任万科董事会主席，转为担任荣誉主席，不再参与实际管理，目前活跃于运动赛艇、气候环保等领域的商业活动中。

王石前日表示，他已于6月8日向中央网信办递交《情况反映函》，指近期数百个帐号有组织、有节奏编造虚假讯息，在全网各平台集中发布针对王石的恶意抹黑、造谣诽谤内容，多条不实谣言先后登上全网热搜，相关内容全网合计浏览量突破上亿次，已形成持续性、规模化网络暴力。

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地产巨企万科。 新华社

地产巨企万科。 新华社

周兆成律师称，造谣内容主要包括捏造「王石被抓、涉刑失联」等谣言；强行绑定企业经营状况，编造「因万科经营亏损被追责」等不实言论；杜撰王石个人私生活、健康状况等虚假内容。

反映函表示，恶意舆情已造成重大实际损害，导致多间合作金融机构暂缓对王石及关联企业的授信审批；企业多名核心干部离职；长期合作商业伙伴也紧急终止商务磋商，甚至部分虚假讯息被境内外媒体转载，导致王石商业信誉、社会评价遭受严重贬损。

目前，相关维权正同步推进，王石已向深圳公安机关报案，并向深圳市盐田区人民法院提起名誉权民事诉讼及诽谤罪刑事自诉，相关案件均已正式立案。

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商业信誉社会评价受贬损

王石表示，恳请督促各大平台全面排查、下架全网针对其的造谣抹黑内容，永久封禁已被司法机关立案确认的持续发布侵权讯息的违规帐号。他也希望各平台提供侵权帐号的后台实名讯息、IP位址、发布数据等，助力司法机关锁定造谣主体及幕后组织者。

王石1984年创办万科，带领其成长为中国最大地产企业之一。2011年，王石退居二线，2017年正式卸任万科董事会主席，转任董事会名誉主席，不再参与公司治理。退休后，王石创办了深石集团、深潜等公司，业务涉及碳中和解决方案、运动健康、绿色企业出海、新消费等。

受地产行业动荡影响，王石多次被网传涉刑或失联。去年5月，坊间传闻王石可能已被限制出境；今年1月，网传其与万科前任董事长郁亮一起「失联」，王石发骑行视频辟谣；今年4月，他再次遭某微博大V爆料「被抓」，王石再次发带IP定位微博打破谣言。



