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外卖霸王餐︱山东女屡点螺蛳粉申请仅退款 店家上门求放过反被「串」

即时中国
更新时间：06:45 2026-06-24 HKT
发布时间：06:45 2026-06-24 HKT

内地推行的「仅退款」机制本意是保障消费者，却意外滋生了大量恶意索赔的「白嫖党」。山东有螺蛳粉店家被「仅退款」惯犯屡屡光顾，忍不住上门找该名贪心女，求对方放过，不要再找他家「仅退款」。不过，白嫖女却态度嚣张「报警拉我啰」，遇上无赖的店家最终气极败走。

怨京东无法拉黑惯犯

山东烟台螺蛳粉店店家李先生，日前上传他「找上门」的影片。

他指，自己的店常常被同一名女子点餐，然后找各种理由申请「仅退款」。蒙受多次损失的李先生，日前终忍无可忍，到白嫖女的家门前，找对方对质，并恳求对方别再在自家下单白嫖。女子却不以为然，反而叫嚣报警抓她。

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李先生称，对方是老手了，其他商家也曝光过此人，自己已在美团、闪购平台拉黑对方，但京东总是稽核不通过，客服说会处理一直没回复，开始想著做生意大事化小没理会，结果对方频繁下单并以有异物、未收到等理由申请仅退款，自己一餐就挣几块钱经不起这么折腾，实在受不了才去跟她对峙。

不过，白嫖女却一直挨著门框，一副没所谓的态度表示可以「报警抓我」，令李先生更加气愤。

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李先生指，由于涉案金额太小，警察也没白嫖女办法，令他无法维权。

针对商家无法拉黑白嫖顾客的问题，京东外卖客服表示，具体拉黑规则不便透露，确实有时候拉黑不了，需要商家多申请几次。

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