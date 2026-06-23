Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

21岁华女埃及失踪沦电骗分子 绑架同胞判囚15年

即时中国
更新时间：21:25 2026-06-23 HKT
发布时间：21:25 2026-06-23 HKT

中国21岁女子池广滢去年独游埃及失踪，一度成为中外重点新闻，后来当地警方发现，池女原来参与电骗活动，与包括2名中国人的另外4名被告，在开罗绑架一名中国公民。近日，当地法院判共5名被告各入狱15年。

勒索肉参家属7万美元

据「红星新闻」报道，开罗刑事法院15日，裁定邱东升（音译）、张龙（音译）、池广滢及两名埃及籍被告绑架勒索罪成，各囚15年。

池广滢因诱骗同胞到埃及再绑架，判囚15年。
池广滢因诱骗同胞到埃及再绑架，判囚15年。
池广滢因诱骗同胞到埃及再绑架，判囚15年。
池广滢因诱骗同胞到埃及再绑架，判囚15年。


相关新闻：21岁中国女孩独游埃及失联 证实涉嫌参与电骗绑架同胞被捕

案情指，众被告以提供资讯科技业职位为由，引诱中国公民任炳林（音译）到埃及，然后将对方绑架囚禁，向其家人勒索7万美元。

受害人之后被当地警方救出，并拘捕上述被告，发现2025年9月独自到埃及旅游，抵达后失踪的池广滢，原来是绑匪之一。

池广滢当年失踪消息传出后，家属四出寻人，曾成为当时媒体焦点。

 

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
01:13
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
8小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
2小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
8小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
12小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
10小时前
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
饮食
6小时前
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
01:00
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
突发
4小时前