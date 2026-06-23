21岁华女埃及失踪沦电骗分子 绑架同胞判囚15年

中国21岁女子池广滢去年独游埃及失踪，一度成为中外重点新闻，后来当地警方发现，池女原来参与电骗活动，与包括2名中国人的另外4名被告，在开罗绑架一名中国公民。近日，当地法院判共5名被告各入狱15年。

勒索肉参家属7万美元

据「红星新闻」报道，开罗刑事法院15日，裁定邱东升（音译）、张龙（音译）、池广滢及两名埃及籍被告绑架勒索罪成，各囚15年。

池广滢因诱骗同胞到埃及再绑架，判囚15年。

池广滢因诱骗同胞到埃及再绑架，判囚15年。



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案情指，众被告以提供资讯科技业职位为由，引诱中国公民任炳林（音译）到埃及，然后将对方绑架囚禁，向其家人勒索7万美元。

受害人之后被当地警方救出，并拘捕上述被告，发现2025年9月独自到埃及旅游，抵达后失踪的池广滢，原来是绑匪之一。

池广滢当年失踪消息传出后，家属四出寻人，曾成为当时媒体焦点。