浙江老板见工人条裤异常鼓涨 检查揭私藏一物重达20公斤

浙江有工厂老板发现有下班员工衣著及步姿古怪，眼神又闪缩，经检查下发现对方穿著的裤子重达20公斤。原来是这条裤子内有特制暗袋，员工专门收藏工厂的铜粉原料，企图运出去变卖。

图偷原料变卖

据《浙江法治报》报道，玉环公安16日发布消息，指近日于台州玉环清港镇辖区某厂的老板，在下班时看到员工小周，穿著的裤子异常鼓鼓起，于是向小周查问，但他却一言不发，只顾用双手紧拉裤子，不让老板检查。

小周用特制裤企图在工厂偷出20公斤铜粉变卖。玉环公安

小周用特制裤企图在工厂偷出20公斤铜粉变卖。玉环公安

老板报警后，在警员质问下，小周才慢慢将裤子放开，露出特制的暗袋，将塞满袋的铜粉交出，经量重，该批铜粉重达20.7公斤。

警方透露，小周有盗窃前科，因本案已被涉嫌盗窃行政拘留。