中国「灵晟」超级电脑全采国产晶片 相隔8年再登世一胜美国

中国采用国产晶片的「灵晟（LineShine）」超级电脑，相隔8年，再登上全球超级电脑排名榜第一位，超越美国。

据「快科技」23日报道，于德国汉堡举行的ISC 2026会议，公布2026年6月期TOP500超级电脑榜单，「灵晟」以2.198 ExaFLOPS的Rmax算力，超越美国El Capitan系统的约1.8 ExaFLOPS，成功登顶。上一次中国超算登顶要追溯到2016年6月的「神威．太湖之光」。



「灵晟」超级电脑置于深圳国家超级计算中心，采用纯CPU设计，并未使用GPU加速卡。在AMD与辉达GPU对华出口禁令下，这一技术路线展示了国产晶片在超算领域的全端自主能力。