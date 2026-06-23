暴躁网红店︱老板不准问价靠「串」出名 合肥「七万卤菜」被拍到食材遭狗先食

安徽合肥一间凭老板脾气暴躁，有诸多霸王条款成为网红店的食店「七万卤菜」，近期被民众拍到店内食材被狗啃食，令其卫生再陷争议。合肥市监局介入调查。

生客要被查身份证

网民拍摄的影片显示，当时「七万卤菜」店尚未营业，门前放著一盘生肉食材，但有两只小狗正在啃食。拍片者指，原本是慕名驾车到该间网红店，但看见狗只啃食食材的情况后，担心生肉受污染，于是向监管部门举报。

「七万卤菜」在网上人气高企吸引大量民众前往光顾。大河报

《大河报》23日上午向合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局了解事件，获工作人员指，已介入调查处理，具体细节不便接受采访。

「七万卤菜」的周姓老板，年过七旬，由于脾气古怪，对食客设下不准问价的霸王规矩，凡有买卤菜问价，轻则被数落，重则摔秤拒售，其经典口头禅是：「黄金都有涨有跌，你问价格有什么用？我干了几十年，做生意讲诚信，还会坑人吗？」甚至要求生客出示身份证。