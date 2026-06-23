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顺德渔村︱宝妈称避雨遭驱赶激起网民怒火 CCTV揭真相原告急潜水︱有片

即时中国
更新时间：17:45 2026-06-23 HKT
发布时间：17:45 2026-06-23 HKT

广东日前有女网民发帖，投诉因大雨在顺德的「顺德渔村」门前与孩子躲避，却遭驱赶。事件一度引起网民严厉批评涉事食肆及保安，指其不近人情，逼得店家及保安道歉。22日，事发时的闭路电视（CCTV）曝光，真相是保安当时只要求该宝妈把挡在门口的电动单车（电鸡）移开，并无阻止母子避雨。发动网暴的宝妈迅即原告变被告，要删去原来的投诉影片及关闭社交平台账号。

指控保安称「电鸡」不美观

广东女网民「庄庄」，日前发帖，指6月16日在顺德驾「电鸡」载著1岁多的孩子，行至「顺德渔村」时遇上大雨，于是在该食店的屋簷下避雨，但指控被保安多次以「电鸡」不美观为由驱赶，要求店家及保安道歉。

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大量网民指责涉事食店及保安，批评他们阻「庄庄」母子避雨太冷漠。舆论压力下，「顺德渔村」17日就事件道歉，承认保安当时语气生硬，未能共情雨天带著小孩的事主，令她们受了委屈。

22日，涉事企业顺德渔村发放事发时的CCTV，证实保安并无驱逐「庄庄」母子，只是要求「电鸡」不要挡在门前，妨碍出入，并无「电鸡」不美观之说。消息一出，一度成为23日热搜首位。

「宝妈这个群体一言难尽」

CCTV还保安清白后，网上舆情迅即反转，网民严厉批评「庄庄」扭曲事实，诬告保安，「这不算诬告吗？」、「看了视讯过程，这个宝妈特别横」、「不应该宝妈公开道歉吗？」、「人家没做错任何事，还要向她道歉」、「宝妈这个群体一言难尽」、「这种应该按寻衅滋事抓进去关几天，拍视讯引导网友网暴别人」。

「庄庄」反遭网暴后，表示已接受道歉及向店方表示谅解，并把当初的投诉影片删去，又将社交平台账号关闭。

 

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