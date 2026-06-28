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奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾

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更新时间：07:30 2026-06-28 HKT
发布时间：07:30 2026-06-28 HKT

1994年11月27日，辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生一宗严重火灾，短短半小时内化作一片火海炼狱，舞池出口堆叠233具尸体，成为内地国近代最惨烈的公共娱乐场所火灾之一。

吸烟休息反酿火灾

事发当日，艺苑歌舞厅内挤满304名顾客，远超规定的140人。下午1时28分左右，一名17岁顾客邢胜利在3号厢房的梳化上休息时，用报纸点烟后，随手将未熄灭的报纸残片塞入梳化缝隙。梳化内充满易燃纸张及发泡胶，加上四周墙壁挂满廉价化纤装饰布，火势瞬间蔓延。即使该顾客和朋友们立刻跳起，用手拍、布扑打和脚踩，又用汽水浇火，大火仍迅速吞噬整个舞厅。

辽宁省阜新市艺苑歌舞厅。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅的平面图。互联网
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅的平面图。互联网

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唯一出口仅80cm阔

歌舞厅只有一个狭窄北门出口，进入舞厅要登上6级楼梯，然后穿过两道80cm宽的窄门，再走下5级楼梯。火警发生后，大量浓烟及高温气浪迅速充斥全场，惊恐的顾客蜂拥逃生，互相推撞踩踏。最终在北门台阶及窄门处过度拥挤，尸体层层堆叠，高达五、六层，场面惨不忍睹。

消防人员赶到后，多次尝试突入救人，但火势猛烈，铺设3条供水线也被仅从厕所救出一名重伤者，其余人员几乎全部罹难。化作尸体。消防队先后调动了14辆消防车、85名消防战士参与消防救援任务。即便如此，还是要一小时才将大火完全扑灭。

此刻的艺苑歌舞厅已成为了一片焦土，仅剩下还没有彻底烧透的木梁架在四面墙上，室内地面除了几具焦尸散步四周之外，其余遇难者全堆叠在北门口附近数米范围内，场面惨不忍睹。

辽宁省阜新市艺苑歌舞厅灾后环境。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅灾后环境。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅灾后环境。bilibili@悉奇
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅灾后环境。bilibili@悉奇
艺苑歌舞厅救火的情况。bilibili@悉奇
艺苑歌舞厅救火的情况。bilibili@悉奇
艺苑歌舞厅救火的情况。bilibili@悉奇
艺苑歌舞厅救火的情况。bilibili@悉奇

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「穷鬼乐园」入场费¥1全日畅玩

艺苑歌舞厅当年被戏称「穷鬼乐园」，门票只需1元即可全天畅玩。老板王文忠原为电工，下海承包后为以便宜的价钱追求潮流，大量使用易燃装饰材料，却从未按规定上报消防部门审查。事发时歌舞厅严重超员，仅有一个出口，更是酿成大祸的关键。

火灾发生后，阜新市消防部门迅速出动14辆消防车、85名消防员救援，但大火仍燃烧逾一小时才被扑灭。事故暴露当时公共娱乐场所消防安全管理严重漏洞。

惨剧死亡233人中，男133人，女100人，当中有工人84人，学生75人，待业青年61人。14至17岁的61人，18至25岁的159人。
 

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