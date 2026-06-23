李强大连调研 强调大力发展高端装备制造业

中共中央政治局常委、国务院总理李强昨日（22日）赴辽宁省大连市进行实地调研。他强调，必须深入贯彻国家主席习近平关于新时代东北全面振兴及建设现代化产业体系的重要指示，坚持智能化、绿色化及融合化的发展方向。李强要求加强原创性及引领性的科技攻关，大力发展高端装备制造业，为推动高质量发展注入新动能。

登在建液化天然气船

综合新华社等内媒体报道，李强首先前往大连船舶重工集团有限公司考察。他听取了企业的业务发展及数智化转型介绍，并亲自登上在建船只，详细了解液化天然气（LNG）运输船等高端船舶的建造情况，对企业取得的技术突破予以肯定。

李强到访大连船舶重工集团有限公司。 新华社

李强指出，高端船舶制造具备高技术、高附加值的特点，产业链辐射带动效应庞大。他敦促企业强化创新主体地位，加快关键技术研发突破，并培养一批掌握精湛技艺的技术骨干。他强调，大连造船业历史悠久，应紧贴国际前沿，聚焦关键领域攻坚，致力打造先进制造业集群，建设成世界一流的造船基地。

视察核电石化装备

其后，李强转往一重集团大连核电石化有限公司调研。他走进工场，仔细察看核反应堆压力容器的加工制造过程，并详细询问重大工程项目的运行状况。

李强到访大连船舶重工集团有限公司。 新华社

李强强调，先进核电等高端装备对国家的能源、产业及科技安全具备重大战略意义。他要求企业强化科技创新与产业创新的深度融合，提升原创设计及精工制造能力，积极推进新一代核电技术的安全应用，以更好地服务国家绿色低碳发展的目标。

此外，李强指出，建设现代化产业体系不仅要培育新兴产业，亦必须优化提升传统产业。他勉励现场技术人员发扬工匠精神，突破一批具标志性的重大技术装备，提升产业链与供应链的韧性。国务委员兼国务院秘书长吴政隆陪同参与是次调研。