世界杯2026｜夏兰特「丸子头不散」带红同款发圈 官网抢空代购炒高五成

2026年美加墨世界杯开赛仅数天，首个爆款周边商品已经诞生，并非球衣或吉祥物，而是挪威前锋夏兰特（Erling Haaland）头上的一根头绳（发圈）。该款头绳因夏兰特在赛场上狂奔90分钟后「丸子头」依然纹丝未散而爆红，其代言的挪威品牌KKNEKKI联名款于官网被抢购一空后，原本约217元人民币的同款发圈，在内地二手平台及代购价被炒至350元人民币。

狂奔90分钟发型不乱

据界面新闻及多间媒体报道，挪威队首场比赛中，夏兰特梅开二度表现抢眼，但真正引爆网络的，是他顶着的那颗丸子头，在90分钟高强度对抗下竟丝毫不乱。不少网友在社交平台发问：「这发圈到底什么来头？跑满全场都不掉，我也想要连结。」

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网友其后扒出，夏兰特使用的发圈来自挪威品牌KKNEKKI，该品牌以编织工艺为特色，每根头绳由60多根细线编织而成。更值得注意的是，夏兰特不仅是品牌代言人，2024年更入股了其母公司Bon Dep，可谓「自己为自己带货」。



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KKNEKKI在世界杯期间推出夏兰特限量联名礼盒，内含8根不同颜色的头绳，对应夏兰特穿过的8种球衣颜色，售价28欧元（约217元人民币）。截至6月20日，品牌官网已全面断货。

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官方渠道一货难求，内地二手平台随即出现加价转售潮。据淘宝数据，自6月17日夏兰特世界杯首秀以来，累计超过3万人搜索「哈兰德（夏兰特）头绳」关键词。联名礼盒代购价普遍超过300元，部分炒至299至350元，单根头绳被拆卖至40至60元，较官方原价溢价约五成。其中礼盒内的「5号色」因夏兰特曾佩戴拍摄照片，单根被炒至69元，较官方均价涨幅逾150%。

内地厂家接住「平替」热潮

由于KKNEKKI尚未正式开拓中国市场（仅在香港有两个销售点），内地消费者主要透过代购或购买相似产品。浙江义乌多家生产编织头绳的厂家表示，过去一周订单量明显增长，有工厂在1688平台上同类产品已售出近2万件。业内人士指，编织头绳工艺门槛不高，但这次世界杯带来的流量确实超出预期。