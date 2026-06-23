阿里团建︱马云带领管理层下田插秧 网民：AI的未来就是人变得无聊？

中国科技巨头阿里巴巴创始人马云，近日带领集团多名核心管理层成员，于杭州进行一次下田插秧的团队建设活动，引起外界广泛关注。

内地传媒报道，阿里巴巴合伙人、高德董事长刘振飞于周一（22日）在阿里巴巴内部网络上发表一篇题为《手里有秧，才能确保未来有粮》的文章。该文详细记录了阿里巴巴管理层日前在杭州举行的一场下田插秧团建活动。

马云带领阿里管理层参与团建活动。

马云带领阿里管理层参与团建活动。

马云带领阿里管理层参与团建活动。

根据活动现场照片显示，此次参与插秧团建，包括阿里巴巴创始人马云、集团首席执行官吴泳铭、邵晓锋、蒋凡、吴泽明及蒋芳等多位核心高管；此外，蚂蚁集团董事长井贤栋与首席执行官韩歆毅亦一同参与了是次活动。

刘振飞在文章中感悟道：「季节到了，该种的时候必须种，该熬的时候就得熬。只要你照顾好地，选好苗，认真做好每一件事，剩下的交给时间，地就不会亏待你。」

跟过去一样，马云每次出现在公众视野，都会引起网民热议：

东篱把酒月升时 ：这叫接地气吗？

高山看海19870：意思是AI的未来就是人都会闲得蛋疼了吗？

吃瓜罗伯特 ：这是要转型做「马农」。