广州港式粉面店员工楼面当众㓥猫惹公愤 店家致歉：打杂大叔拿回家吃

广州海珠区一间港式粉面店近日爆出骇人听闻的衞生丑闻。有食客投诉，目睹店内员工在大厅当众宰杀野猫，鲜血飞溅四处，场面令人极度不适。事件曝光后引发全网震怒，大量网民涌入该店平台留言「避雷」，涉事门店生意一落千丈，全日零顾客。目前监管部门已对该店立案调查。

商家：「员工带回家吃」

综合《羊城晚报》等内媒报道，据涉事食客在点评平台发文描述，事发时他前往位于江南西路的港式粉面就餐，却亲眼目睹员工在大厅内宰杀野猫，「血溅的到处都是」，其后更将猫尸拖入后厨。该食客直斥餐厅「连容纳一只流浪猫的肚量都没有」，呼吁他人「避雷」。

网上流传，广州港式粉面店员工大厅当众㓥猫，涉事商家曾回应是员工带回家吃。

事件发酵初期，商家曾在平台公开回复，称经核实是「厨房打杂的大叔把猫拿过来店里处理拿回家吃」，并表示已严惩该员工及向所有人发出警告，承认管理不当。不过该回复其后已被删除，店铺信息亦在平台上消失。

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自称港人老板急切割

事件引发网民强烈反感，社交平台相关话题帖文点赞互动量超过两万。大量网民涌入店铺评论区狠批「后厨杀猫！坚决抵制！！」、「杀害小动物那么残忍都能做出来！」。

报道指，有自称是门店老板的人士在小红书发文回应，强调虽然餐厅卖牛，但不会容许员工在店内宰杀动物，并提到自己本身是香港人，「香港虐待小动物是犯法的」。

监管部门未发现猫肉

6月22日，内媒记者实地走访涉事门店，发现虽然正常营业，但店内异常冷清。在场员工向记者表示，涉事员工是刚入职不久的钟点工，已被即时解雇，店方亦已进行全面消毒。有店员坦言事件对生意影响极大，「今天一整天一个客人都没有，外卖都停了」。

广州市海珠区市场监督管理局回应称，已派员对涉事餐饮单位的后厨操作间、食材储存区等进行全面排查，现场未查获猫肉及相关食材；同时核查菜单及宣传广告，未发现含猫肉的菜品名称或宣传字样。目前，当局已针对该店涉嫌违反食品安全相关规定的行为依法立案，将深入调查及严格处置。

