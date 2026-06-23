虐待动物 | 高雄男宿舍虐杀30多只仓鼠 网民：恶魔投胎

高雄一名陈姓大四男学生涉嫌在大四期间于宿舍内残忍虐杀仓鼠。

据台媒报道，陈男就读应用物理学系，今年刚录取及备取多所顶尖大学研究所。室友称陈男平均一星期虐杀3只仓鼠，并指出其虐待行为一年开始。影片中可见仓鼠被烧得皮开肉绽、痛苦挣扎的画面，手段极其残忍。

该男子以「仓鼠不乖」为由，以酒精点火烧仓鼠、用竹签穿刺仓鼠腹部、将仓鼠放入袜子内高速转动等方式虐待。更用手指头把仓鼠弹死，并像丢垃圾一样的随处丢掉，也会将仓鼠塞入袜子不断甩动、将仓鼠放入热水中。他亲口表示：「我都已经杀了24只，多杀一只又怎样？」至今怀疑已虐杀30至40只仓鼠。

陈男虐杀仓鼠的画面。Youtube

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高雄市动物保护处初步认定陈男涉嫌虐待动物，违反《动物保护法》，将依法追查。校方将陆续展开调查，亦承诺加强校内生命教育。

网民痛批该生身为高材生却丧失人性，狂骂「恶魔投胎 」、「真的是病态 」。