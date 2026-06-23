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《国产凌凌漆》桥段？︱「橘子宾馆」被「桔子酒店」告侵权 老板娘遭索赔¥10万

即时中国
更新时间：13:30 2026-06-23 HKT
发布时间：13:30 2026-06-23 HKT

相信不少戏迷记得经典电影《国产凌凌漆》中，原本应入丽晶大宾馆的周星驰，误到丽晶酒店登记的一幕。近日，内地却发生一宗类似个案，河南一间名叫「橘子宾馆」，被华住集团旗下的酒店品牌「桔子酒店」索赔10万元。事件亦引发社会关注。

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周一（22日），华住集团回应称，该宾馆名称与桔子酒店品牌存在相似之处，索赔并非最终目的，上周二（16日）已与对方沟通，表达了希望妥善解决的意愿。

「遇见小面」早前向「渝见小面」提告事件曝光，河南平顶山一家名为「橘子宾馆」的老板发片称，自己也遇到了类似事情。自家开的小宾馆被连锁酒店品牌「桔子酒店管理（中国）有限公司」（下称「桔子酒店」）起诉，案由为侵害商标权纠纷，索赔10万元。

宾馆有16间房

内地「红星新闻」报道，「橘子宾馆」老板冯女士表示，宾馆只有16间房，也没有用任何跟「桔子酒店」相似的图文、logo和装修风格，对于侵权的说法无法接受。

6月14日，突然接到法院传票，「桔子酒店」以侵害商标权，索赔10万元，并要求其更改「橘子宾馆」名称。

冯女士指，宾馆是在2017年开业。今年由老爷转到她的名下。当年注册时，大家想出的名字都被他人用上，最终就想到简单水果相关的名字。由于小孩喜欢吃橘子，就用上「橘子宾馆」注册。日期为2017年8月21日。

冯女士认为，宾馆没有侵权，自己起的名字是「橘子」，和「桔子」在字体上明显不同，另外自己家起名是「橘子宾馆」，也没有叫「橘子酒店」，不会令人产生误认。加上自己亦未有用相同的LOGO，也没有用「桔子酒店」英文名，连装修风也不同。

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