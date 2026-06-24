海底捞｜陕西新人¥2.4万摆酒30围 高性价比打边炉宴请300亲朋｜有片

近年内地年轻人流行举办「反传统」婚礼，务求摆脱繁琐仪式及闷人的传统菜式。陕西渭南近日便有一对新人大胆创新，直接在连锁火锅店「海底捞」举办婚宴。这场特别的火锅婚礼一共设宴30枱，邀请了逾300名亲友共同「打边炉」，总花费仅约2.4万元人民币（下同），折合平均每枱仅约800元。。婚宴上更有海底捞员工合力炮制送花仪式、川剧变脸等惊喜节目，令现场气氛高涨，随即引发网络疯传，被视为年轻一代追求个性化、低成本婚礼的新潮流。

双方家长开明力撑

据新娘高女士向内媒透露，婚礼于本月16日举行。她早前在网上看到有海外及外地新人在海底捞办婚礼的短片，觉得氛围极佳，加上自己希望婚礼新颖好玩，不希望宾客感到拘谨，于是决定尝试。

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高女士大赞海底捞的场地设计极具弹性，由于店内设有四人、六人及十人等不同规格的餐枱，在排位时可以灵活调整，完美解决了传统大圆枱「迫使不相识的宾客同坐一桌」的尴尬情况。最难得的是，双方家长皆非常开明。高女士表示，父亲一向放手让她自己做决定，而奶奶（家姑，内地称婆婆）更是大力支持，直言：「只要小俩口开心，我儿媳妇（新抱）才是主角。」

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惊喜连连无额外收费

承办是次婚宴的海底捞渭南蒲京雅荷店大堂经理郭女士表示，店舖此前从未承办过婚宴。为隆重其事，全店员工在婚礼前一晚集体加班布置场地，婚礼当日更提早到场备菜。

婚宴当日，海底捞员工特别安排了「一路生花」仪式——服务员列队在走道两旁，逐一向这对新人送上鲜花与诚挚祝福。此外，店方还准备了「川剧变脸」、巨型公仔表演等助兴节目，全部不收额外费用，令现场笑声不断。郭女士感言：「这是新人一生中最重要的一天，我们一定全力以赴做好。」

深圳已开设首家「宴会店」

事实上，海底捞近年正积极开拓中大型宴会市场，其外送服务旗下的「定制欢乐宴」便专为婚宴、公司团建及生日派对提供定制化服务。早在2025年，海底捞便已在深圳开设了全国首家「宴会店」，店内更设有可升降舞台及专业声光电设备，提供一站式婚宴、年会等场景定制，反映这类新潮、随性的聚会模式已逐渐走向主流。