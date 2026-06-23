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深圳卡玛王子｜合桃酥吃出生锈螺丝 女客被索证物坚拒终获赔¥1000元

即时中国
更新时间：13:59 2026-06-23 HKT
发布时间：13:59 2026-06-23 HKT

深圳连锁烘焙店「卡玛王子」发生食品安全事故。一名女顾客进食合桃酥期间，赫然发现一颗约2厘米长、已生锈的工业金属螺丝完整「内嵌」在饼身中央，随即向商家索赔。事件一度因商家要求「归还证物才赔偿」引发争议，最终店家让步支付1000元（人民币，下同）赔偿金。

律师：不能作为赔偿前提

据内媒《第一现场》报道，家住宝安区沙井的苏女士于6月1日在「卡玛王子」网购合桃酥，产品标明产自东莞厂房。6月16日，她进食至倒数第二块时咬到硬物，发现一颗生锈螺丝完整嵌入饼中。苏女士担忧螺丝可能对身体造成影响，遂透过品牌App联系客服。

女顾客投诉合桃酥吃出生锈螺丝，被要求交出证物才赔。
女顾客投诉合桃酥吃出生锈螺丝，被要求交出证物才赔。

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涉事门店店长冯女士表示，合桃酥由工厂统一配送，要求回收问题商品是为排查生产设备哪个环节出现螺丝脱落。苏女士拒绝交出证物，指「不会把证物归还给他们」，并向消费者投诉热线12315投诉。

法律界人士指出，依据《食品安全法》第148条，消费者有权要求支付价款十倍或损失三倍的赔偿金，不足一千元的为一千元。商家不能以退回「问题产品」作为赔偿前提。

连锁烘焙店「卡玛王子」。 示意图
连锁烘焙店「卡玛王子」。 示意图

证物交监管部门

「卡玛王子」客服确认，商家最终于6月20日晚在不退回问题商品的前提下，向苏女士支付1000元赔偿金。苏女士已将涉事桃酥作为证物提交市场监督管理局，商家已配合完成处理。

公开资料显示，「卡玛王子」此前曾涉及食品安全问题。2024年10月，该品牌旗下「香浓吐司面包」被查出菌落总数及大肠菌群超标，深圳市市场监管局龙华局已立案调查。

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