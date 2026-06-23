珍稀古树普洱 | 无良商家卖一斤¥109假货 揾演员讹称助农狂赚千万

近日，内地多个普洱茶网络直播间被揭发大规模售卖假冒古树茶叶，以「名山正宗」「助农」为幌子，低价出售普通甚至拼配茶叶，严重误导消费者。调查发现，部分热门直播间更月入逾千万元，背后充斥假冒伪劣及演员造假行为。

几分钟轻松赚十几万

其中，拥有78.6万粉丝的「云南阿伟」直播间，热卖的「曼松王子山7号古树普洱茶」，标价仅109.1元（200克），短短几分钟便售出逾1280单，销售额高达14万余元。但据2026年云南名山采购价，曼松王子山古树春茶每公斤高达4.5万元。记者前往勐腊县曼松王子山求证，当地茶农明确表示，直播间售卖的所谓曼松古树茶「全是假的」，真正曼松古树茶产量稀少，早被熟客订购一空。

同样情况亦出现于冰岛老寨古树茶。直播间以每公斤733元售卖所谓2025年冰岛老寨春茶，数百单迅速售罄。但记者到临沧市冰岛老寨查证，村民指直播间内自称茶农者并非当地人，真品冰岛老寨古树茶每公斤至少要1.6万元。

直播截图。央视新闻

记者找到的收据。央视财经

直播负责人称他不到半年便赚了2000万。央视财经

茶农称他们每日都蚀本。央视新闻

相关新闻：慈善捐衣被直播倒卖 揭回收分拣售卖「一条龙」灰色产业

助农只是自导自演

记者卧底「云南阿伟」直播间发现，该公司以「助农」为名与茶农五五分成，但茶农几无话语权，只能任由主播低价甩卖。直播间一方面收割消费者，一方面亦令部分茶农每日都蚀本 。

另一拥有12万粉丝的「易经茶叶」直播间，同样号称售卖冰岛老寨珍藏普洱茶。记者在现场发现，27名所谓「茶农」中，竟有20人是演员，仅7人是真茶农。单据更清楚显示，演员收取「演艺表演」劳务费，与2022年央视「3·15」晚会曝光的翡翠直播造假套路如出一辙。

业界人士提醒，购买高价古树茶时，应选择信誉良好的实体店或官方渠道，切勿轻信直播间「名山直供」「限时秒杀」等宣传。