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网上诈骗︱18岁少女闲鱼卖平板 患癌母21万救命钱50分钟遭转走

即时中国
更新时间：12:00 2026-06-23 HKT
发布时间：12:00 2026-06-23 HKT

陕西西安一名18岁女孩小雨，在闲鱼二手平台出售平板电脑时遭电诈，不但被骗2000元（人民币‧下同）保证金，更被转走其患乳癌母亲的21万余元救命钱。银行月结单显示，大部分款项流多向家珠宝商户。

内媒报道，6月17日，小雨在闲鱼出售用了3年的平板电脑，标价1100元。买家声称在浙江欲购平板给弟弟学习，透过影片查看细节后，发来「已付款」截图，并要求小雨点击连结缴交2000元保证金，称3分钟后自动退还。小雨照做后，款项未有退回，对方又称其银行卡「无权限」，需再转款或使用监护人银行卡。

小雨叫来母亲王女士，对方在视像通话中引导下载多个程式，过程中能看到输入的卡号及密码。随后王女士银行卡在50分钟期间，连续发生8笔消费，合共转走约21万元，户口仅剩不足100元。其中超过14万元流向多间珠宝等珠宝商户，另有款项转至汽车维修及电子通讯店舖。

小雨在闲鱼出售用了3年的平板电脑，标价1100元。红星新闻
小雨在闲鱼出售用了3年的平板电脑，标价1100元。红星新闻
对方在视像通话中引导下载多个程式。红星新闻
对方在视像通话中引导下载多个程式。红星新闻
王女士的银行月结单。红星新闻
王女士的银行月结单。红星新闻

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王女士半年前确诊乳癌，已接受手术及正进行化疗，这21万余元是其全部救命钱。她表示，事发后不敢责骂女儿，只怕孩子承受不住压力。小雨深感自责，连日不吃不喝、痛哭不止。王女士更隐瞒病情予家中长辈，担心他们无法承受打击。

事件曝光后，闲鱼平台回应指，从不收取买卖双方保证金，遇类似情况明显是骗局，提醒用户勿轻易转帐。西安警方正侦办中。

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