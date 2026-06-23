江苏已婚女迷上男主播打赏888万 「干塘」转骗客款近¥1500万元

江苏南京一名企业女经纪侵吞和诈骗客户购卡款近1500万元（人民币，下同），向一名男主播打赏888万元。当地检察院周一（22日）公布案情。



被告戴某某，案发前为江苏某公司大客户经理，专职对接大客户负责福利卡销售业务。 2023年11月起，戴女因为夫妻关系不好以及工作压力等原因，迷恋上一名男主播。起初她用自己的储蓄打赏，后来变成侵吞、诈骗客户的购卡款。

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经查，她利用销售福利卡的便利，侵吞、诈骗客户的购卡款共计1478万余元，其中，888万余元用于打赏男主播，其余钱款用于偿还网贷、个人消费等。



戴女供述打赏的过程，自己经常通宵多晚连续充值，单次打赏少则数万元，多则十几万元，甚至借网贷维持打赏节奏。男主播长期透过线上暧昧互动、刻意卖惨、煽动攀比等方式，精准拿捏住了她，使她欲罢不能，无力自拔。

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今年3月30日，戴女被裁定职务侵占及诈欺罪成，判处入狱14年，罚款70万元。