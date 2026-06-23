京东｜刘强东指机械人 必将淘汰快递员

京东集团创始人、董事局主席刘强东前日在2026年APEC工商领导人中国论坛上预测，未来快递配送将由机械人主导，快递员必遭淘汰。他同时强调，不希望公司70万快递员失去饭碗，将培训他们学会机械人维修保养等新技能。

「我们有70万蓝领工人，将来都是机械人送货了，早晚有一天根本不需要快递员。但是没有工钱，我们70万兄弟没有饭吃、没有工作。」刘强东在论坛上说道。

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公司70万蓝领转型维修工

刘强东表示，京东内部因此提出了「涅槃计划」，与全国124间学校签约，希望把京东已有的70万快递员等蓝领工人，送到学校做技术培训，以后可以给机械人做维修、做保养，以应对AI和技术发展带来的冲击。

他认为，「这样我们把蓝领工作人员白领化了，让他们住在办公室里面，不用再风里来雨里去，不用这么辛苦。」

刘强东还说，企业引入新技术应当让人类生活更美好、工作更有趣，而不是用技术剥夺人们的工作权利。