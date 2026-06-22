弃美返中︱癌症晶片先驱陈伟强 离纽约大学赴南京大学任教

美国纽约大学生物医学工程系教授，有「癌症晶片」技术先驱之称的科学家陈伟强，本月正式出任南京大学生物医学工程学院院长兼教授，成为另一弃美返中发展的顶尖学者。

器官晶片技术专家

据南京大学苏州校区消息，该校生物医学工程学院在6月11日上午为陈伟强举行欢迎仪式，象征他正式回到母校全职在中国发展。

据校方介绍，陈伟强是微纳生物晶片、器官晶片技术和精准医疗领域国际知名专家，美国心脏学会Fellow，在微纳工程癌症转化技术与精准医疗领域做出了许多开创性的贡献，率先创立人源化癌症及多免疫疾病模型器官晶片。

陈伟强(右)有癌症晶片先驱之称。 南京大学苏州校区

陈伟强长期任教于美国纽约大学，出任生物医学工程系&机械与航空工程系双聘教授、研究生教育主任，本科生教育主任， 科研主任等职。

陈伟强研发出的「癌症晶片」（cancer-on-a-chip）技术，可在人工建构的微环境中研究多种癌症。该技术能够直观观测高侵袭性癌细胞在人体生理环境下的活动特征，也为未来癌症治疗方案研发开辟了新路径。

该技术能够利用患者自身细胞，在晶片上模拟特定癌症对应的组织环境，并提前测试某些治疗方案，从而评估其是否可能在人体内发挥作用。