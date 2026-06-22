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国足「希望之星」︱14岁张皓烨遭殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴

即时中国
更新时间：21:16 2026-06-22 HKT
发布时间：21:16 2026-06-22 HKT

世界杯打得如火如荼，内地赛事「打」得更激！国足「希望之星」14岁少年张皓烨，昨（21日）代表广东铭途俱乐部少年队，对战湖南湘超张家界成人队时，遭对方人员殴打，头、腹、手多处受伤甚至骨折，隐私部位也遭恶意踢踹，身心重创。张4月刚帮助U15国足击败意大利队。

内地「每日经济新闻」引述张家界市足球协会的通报：21日下午，张家界足球队与广东铭途足球队在广州进行交流赛，双方球员发生言语争执并升级为肢体冲突，造成不良社会影响，对此我们深表遗憾。事发后，张家界市足协高度重视，第一时间赴广州调查。

警方介入调查

目前，公安机关正在对该事件进行调查处置。我们坚决反对任何形式的球场暴力行为，对违反体育道德和赛事纪律的行为始终坚持「零容忍」态度。下一步，我们将依据调查结果对相关人员进行严肃处理，后续调查处理结果将及时向社会公布。

公开报道显示，6月12日至22日，湘超张家界队赴广东佛山、深圳等地，开展为期10天的封闭式集训，共30人参加。

对于打斗事件，22日凌晨，广东铭途俱乐部发布严正声明：在比赛期间，张家界队相关人员对我俱乐部未成年、青少年球员实施恶意殴打，造成我队球员身体受伤、身心受损，严重扰乱赛场秩序。

声明指出，本次赛事对手为成年队伍，本应恪守体育道德、尊重未成年球员，做好竞技表率。我方参赛球员均为青少年。此次成人球队恶意殴打青少年球员的暴力行为，对我青少年球员造成极大身心伤害，对此予以强烈谴责，绝不接受任何形式的道歉、调解。

刚帮助U15击败意大利

据悉，被殴打的球员中伤势最重的为14岁的张皓烨，是国内2011年龄段的顶尖球员，今年4月入选中国U15男子足球队，并随队出访意大利参加「国家之杯」，在4月的比赛中正选上场，帮助U15国足2-0击败意大利U15国家队。

现场视频记录下多人围堵少年球员的混乱场面，据报道，张皓烨头部、鼻部、腹部、右手多处损伤，右手第五掌骨远段骨折，隐私部位也遭恶意踢踹，身心双重重创。

 

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