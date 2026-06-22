国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动

世界杯打得如火如荼，内地赛事「打」得更激！国足「希望之星」14岁少年张皓烨，昨（21日）代表广东铭途俱乐部少年队，对战湖南湘超张家界成人队时，遭对方人员殴打，头、腹、手多处受伤甚至骨折，私隐部位也遭恶意踢踹，身心重创。张4月刚帮助U15国足击败意大利队。

湖南省足球协会公开发布声明，表示涉事人员已暂停参加湖南省内一切足球活动。

内地「每日经济新闻」引述张家界市足球协会的通报：21日下午，张家界足球队与广东铭途足球队在广州进行交流赛，双方球员发生言语争执并升级为肢体冲突，造成不良社会影响，对此我们深表遗憾。事发后，张家界市足协高度重视，第一时间赴广州调查。

警方介入调查

张家界市足协表示，公安机关正进行调查，该会坚决反对任何形式的球场暴力行为，对违反体育道德和赛事纪律的行为始终坚持「零容忍」态度。

6月22日，湖南省足球协会公开发布声明回应此事，表示已暂停涉事人员参加湖南省内一切足球活动

公开报道显示，6月12日至22日，湘超张家界队赴广东佛山、深圳等地，开展为期10天的封闭式集训，共30人参加。

广东铭途俱乐部22日凌晨发布严正声明，铭途参赛球员均为青少年对手为成年队伍，本应恪守体育道德、尊重未成年球员，做好竞技表率。但比赛期间，张家界队相关人员恶意殴打该会未成年球员，造成身体受伤、身心受损，且严重扰乱赛场秩序。铭途对此予以强烈谴责，绝不接受任何形式的道歉、调解。

刚助U15击败意大利

据悉，伤势最重的受害球员为14岁的张皓烨，是国内2011年龄段的顶尖球员，今年4月入选中国U15男子足球队，并随队出访意大利参加「国家之杯」，在4月的比赛中正选上场，帮助U15国足2-0击败意大利U15国家队。

现场视频记录下多人围堵少年球员的混乱场面，据报道，张皓烨头部、鼻部、腹部、右手多处损伤，右手第五掌骨远段骨折，私隐部位也遭恶意踢踹，身心双重重创。