国足「希望之星」︱湘超成人队殴打14岁张皓烨 涉事球员主犯仅轻判禁赛12个月

中国足坛惊爆一宗令人发指的球场集体暴力事件。在日前举行的一场内部交流赛中，代表成年队伍的湘超「张家界队」多名球员，竟在赛场上集体围殴代表「广东铭途U16青年队」出战、年仅14岁的国家队U15新星张皓烨。张皓烨惨遭多名成年人围堵狂殴，导致右手掌骨骨折、头鼻面部多处受伤，私密部位更疑遭恶意重踢，身心受重创。事件激起公愤，湖南省足协昨日（25日）发表处罚决定，对动手的主犯李力行仅处以「禁赛12个月」的处罚，被网民怒轰判罚过轻。广东铭途球会发表严正声明，痛斥成年球员无耻，表明绝不接受任何形式的道歉或调解。

综合内地媒体报道，事发于6月21日下午，广东铭途U16青年梯队与张家界成年队在广州进行一场内部教学赛。比赛期间，双方球员发生口角，随后张家界队多名成年球员竟集体情绪失控，在场上疯狂追打及围殴铭途队的未成年球员。

网传影片显示，多名身材魁梧的成年人将一名少年球员死死围堵在草地上拳打脚踢，现场混乱不堪。其中，年仅14岁的中国足坛神童张皓烨伤势最为严重。经医院诊断，他的头部、鼻部、腹部及右手多处受伤，右手第五掌骨当场粉碎性骨折，且私密下体部位亦遭到对方球员恶意狠踢。

足协公布处罚名单 主犯禁赛一年

面对各界强烈声讨，湖南省足协于6月25日正式发布处罚通报，对涉案人员采取以下纪律处分：

11号主犯李力行：处以禁赛12个月（2026年6月25日至2027年6月24日）；

球员张帅、曹志、韩沛江：各处以禁赛6个月；

领队陈娜、翻译刘鑫一、教练石海军：因纵容及参与冲突，各处以禁赛6个月；

涉事球会及张家界市足协：予以全省通报批评，并责令向上级作出深刻检讨。

各方回应

广东铭途俱乐部发布严正声明，指对手为成年队伍，理应尊重未成年球员，惟张家界队相关人员「恶意殴打」其未成年球员，造成极其恶劣影响，表明「绝不接受任何形式的道歉或调解」。

张家界市足协通报称，事发后已第一时间赴广州调查，对球场暴力行为「零容忍」，公安机关亦已介入调查。湖南省足协在声明中要求全省足球从业者引以为戒，杜绝同类事件再发生。

刚助U15击败意大利

据悉，14岁的张皓烨是国内2011年龄段的顶尖球员，今年4月入选中国U15男子足球队，并随队出访意大利参加「国家之杯」，在4月的比赛中正选上场，帮助U15国足2-0击败意大利U15国家队。