Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国足「希望之星」︱湘超成人队殴打14岁张皓烨 涉事球员主犯仅轻判禁赛12个月

即时中国
更新时间：16:00 2026-06-27 HKT
发布时间：14:50 2026-06-27 HKT

中国足坛惊爆一宗令人发指的球场集体暴力事件。在日前举行的一场内部交流赛中，代表成年队伍的湘超「张家界队」多名球员，竟在赛场上集体围殴代表「广东铭途U16青年队」出战、年仅14岁的国家队U15新星张皓烨。张皓烨惨遭多名成年人围堵狂殴，导致右手掌骨骨折、头鼻面部多处受伤，私密部位更疑遭恶意重踢，身心受重创。事件激起公愤，湖南省足协昨日（25日）发表处罚决定，对动手的主犯李力行仅处以「禁赛12个月」的处罚，被网民怒轰判罚过轻。广东铭途球会发表严正声明，痛斥成年球员无耻，表明绝不接受任何形式的道歉或调解。

综合内地媒体报道，事发于6月21日下午，广东铭途U16青年梯队与张家界成年队在广州进行一场内部教学赛。比赛期间，双方球员发生口角，随后张家界队多名成年球员竟集体情绪失控，在场上疯狂追打及围殴铭途队的未成年球员。

网传影片显示，多名身材魁梧的成年人将一名少年球员死死围堵在草地上拳打脚踢，现场混乱不堪。其中，年仅14岁的中国足坛神童张皓烨伤势最为严重。经医院诊断，他的头部、鼻部、腹部及右手多处受伤，右手第五掌骨当场粉碎性骨折，且私密下体部位亦遭到对方球员恶意狠踢。

足协公布处罚名单 主犯禁赛一年

面对各界强烈声讨，湖南省足协于6月25日正式发布处罚通报，对涉案人员采取以下纪律处分：

  • 11号主犯李力行：处以禁赛12个月（2026年6月25日至2027年6月24日）；
  • 球员张帅、曹志、韩沛江：各处以禁赛6个月；
  • 领队陈娜、翻译刘鑫一、教练石海军：因纵容及参与冲突，各处以禁赛6个月；
  • 涉事球会及张家界市足协：予以全省通报批评，并责令向上级作出深刻检讨。

各方回应

广东铭途俱乐部发布严正声明，指对手为成年队伍，理应尊重未成年球员，惟张家界队相关人员「恶意殴打」其未成年球员，造成极其恶劣影响，表明「绝不接受任何形式的道歉或调解」。

张家界市足协通报称，事发后已第一时间赴广州调查，对球场暴力行为「零容忍」，公安机关亦已介入调查。湖南省足协在声明中要求全省足球从业者引以为戒，杜绝同类事件再发生。

刚助U15击败意大利

据悉，14岁的张皓烨是国内2011年龄段的顶尖球员，今年4月入选中国U15男子足球队，并随队出访意大利参加「国家之杯」，在4月的比赛中正选上场，帮助U15国足2-0击败意大利U15国家队。

最Hit
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
6小时前
北京小型飞机撞上有「中国尊」之称的中信大厦，吸引途人围观。 路透社
01:11
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 员工紧急疏散 疑似飞行轨迹曝光
即时中国
3小时前
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
00:34
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
即时中国
4小时前
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
影视圈
7小时前
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
影视圈
17小时前
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
饮食
21小时前
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
影视圈
22小时前
佛得角再创奇迹次名出线。
世界杯2026│佛得角再创奇迹 0:0和沙特阿拉伯次名出线 西班牙1:0乌拉圭首名晋级
足球世界
6小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
2026-06-26 13:00 HKT
CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年
CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年
商业创科
10小时前