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江苏失业青年外卖备注「一天就指望这顿」 老板窝心留言吸逾4000万流量

即时中国
更新时间：20:17 2026-06-22 HKT
发布时间：20:17 2026-06-22 HKT

江苏有青年刚刚失业又被欠薪，点选¥12.8元的外卖炒饭，备注「一天就指望这顿」，希望店家发善心「加底」。岂料青年收到外卖后，却见盒子表面有老板手书「来我这当学徒吧」。暖心又霸气的回复，在网上迅即吸获逾4000万次浏览量。

原意望炒饭能「加底」

江苏无锡网民「6°Vine」万先生，6天前发帖，表示近期失业，又遭前雇主拖欠薪金，令经济紧张，一天只吃一餐即食面已连续一天。所以在点¥12.8元的炒饭外卖时备注，「一天就指望这一顿了」，原意是希望遇上善心老板，可以多加份量，让自己吃饱一点。

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万先生没想到，当他收到外卖时，除了是一碗超重的炒饭外，外卖碗上还有手写的「来我这当学徒吧！」的工作邀约，令万先生感动得不得了。

万先生将他的奇遇在网上分享，短片即疯传，至今已有逾4000万次浏览，343.9万个点赞、46.9万次转发，网民纷纷留言，「这一招对于一个人在外上班的人来讲，简直了，突如其来的关心真的会哽咽」、「当代网友的善良程度」、「善良真是这个世界的小小奇迹」、「这米饭有人味」。

网民涌入留言称赞店家急叫停

网民更在外卖平台找到涉事店家＠张山野炒饭无锡新吴店，大量留言给好评，又以点餐支持，令店家忙得不可开交。

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突如其来的网上人气，令张山野也拍片回应，强调自己只是举手之劳，「出门在外，谁不会遇到点困难呢，都不容易」，呼吁网民不要再发讯息给他，因工作忙，来不及回复。

据网民指，平台上顾客给店家留言，惹不在限时内回复，会被扣分。

 

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