福州28岁仔无冷气密室工作 疏忽一事搞到「肾亏」

福建福州近日持续高温闷热，28岁男子小李在无冷气、通风欠佳的室内工作一天，虽然未被曝晒，却突然出现中暑症状，导致肾功能损伤。

据福建卫生报报道，小李在密闭空间工作后，大汗淋漓，双腿出现轻微抽搐，身体持续不适。起初他未有理会，后来因症状未见好转，前往医院急诊科求医。林医生接诊后，抽血检查显示小李血肌酐数值远超正常范围，确诊为轻度中暑脱水引发的肾前性肾功能不全。

林医生为患者检查。福建卫生报

福州22日继续发布高温橙色预警。网易号

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小李随后连续两日在急诊接受治疗，肌酐指标虽回落，但仍未恢复正常。医生叮嘱他至少静养两周，避免再处于闷热环境，亦不可从事重体力劳动，让肾脏有充足时间修复。

林医生解释，小李出现的肾前性肾损伤，是高温环境下脱水导致肾脏供血不足所致，及时补液可逐步恢复。但若继续在高温下劳作或长期脱水，则有可能发展为永久性肾损伤，后果严重。即使身处室内仍存在中暑风险，要留意补充水分、保持通风。