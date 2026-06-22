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辽宁舰编队完成远海实训 日本舰机曾多次近距离滋扰

即时中国
更新时间：16:33 2026-06-22 HKT
发布时间：16:33 2026-06-22 HKT

中国海军今日（22日）公布，航母「辽宁舰」编队圆满完成远海实战化训练，22日安全返回青岛母港。央视公布相关画面。

报道称，此次训练中，编队连续转战南海、西太平洋等多个海空域，筹划组织岸海联合体系对抗、舰载机战术飞行、编队搜救等课目训练，立足远海实战要求，筹划组织制空防空、对海打击、支援掩护、远海综合救援、实际使用武器等演练。

在西太平洋某海域，辽宁舰编队与两栖攻击舰编队开展联合演练，双方开展体系融合训练，锤炼了航母编队联动两栖攻击舰编队远海实战行动效能。              
训练期间，日方舰机多次近距离跟踪监视，滋扰挑衅。辽宁舰编队全程保持高度戒备状态，连续组织舰载机战斗起飞，灵活变换战斗队形，专业稳妥处置应对日方危险行径。

报道强调，此次训练是中国海军根据年度计划组织的例行性训练，旨在不断提高履行使命能力，符合相关国际法和国际实践，不针对特定国家和目标。

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