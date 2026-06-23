安徽女司机撞两孩1死1重伤 3岁童将找专家会诊争取一线生机︱有片

安徽日前发生一宗导致1名孩童身亡，孩童母亲传出被撞断双脚的严重车祸。网传肇事女司机因玩手机及穿拖鞋致车辆失控，更在造成伤者家破人亡后，只顾催促交警「什么时候处理好」、「要送小孩到南京」，引起网民群斥毫无愧疚及冷血，事件亦成为22日的热搜第一名。

22日晚，当地警方发通报，指事故中造成1死两伤，其中1人伤势较重。涉案36岁女司机杨某某，事发当日已被刑事拘留，目前排除酒驾、毒驾嫌疑，事故原因仍在调查。



而《大河报》22日较早前报道，伤者家属冯女士表示，事故中3岁的侄子和10岁的侄女已经去世，弟媳全身多处骨折还在抢救。



23日，广德市融媒体中心微信公众号指，经到广德市人民医院、市卫健委核实，事故中3岁男童冯某某开放性重度颅脑损伤、多发性颅骨骨折，病情危重，目前在ICU救治中，会请专家会诊争取一线生机。33岁母亲张某某，左足皮肤撕脱伤已于事故当日手术治疗，21日已转至普通病房，将择期进行胸椎骨折手术，目前无截瘫症状。

「电鸡」载年幼子女等转灯被撞

网传道路监控影片显示，6月20日安徽省广德市一处路口，一辆黑色SUV突然失控，冲上绿化带，再辗过一辆在非机动车道等候转灯的电动单车（电鸡）。

相关新闻：台南女警遭撞飞被旅巴辗爆头 「攞命」女大生只顾查车损惹网暴

综合网上消息，事故造成电鸡上一名3岁男童即场死亡、10岁姐姐脑死亡、母亲双脚折断性况严重。

有网民声称，事故涉及肇事女司机在车上玩手机，为了拾回丢落的手机，加上穿著凉鞋，令车辆失控。

另有目击者指，女司机在造成惨烈车祸后，对死伤者毫无同理心歉疚心，只顾向到场调查的交通警员，不断追问「能不能走保险」、「什么时候处理好」、「赶著送孩子到南京」等，对受害人一家态度冷漠。

友称司机也是受害人惹众怒

事后，更有自称女司机友人，在网上留言为其洗白，指女司机同样是受害人，认为女司机是为了避车才失控。



相关新闻：冷血家长︱无视儿子摇摇板反复抛挞 江苏男童「玩死」小狗

车祸不断发酵，广德有大量民众到意外地点献花悼念2名孩童，大量网民也群起指责女司机玩手机、穿凉鞋及没有煞车，造成不可挽回的伤亡后，又自私地只顾送孩子到南京，完成无视受害者家庭，更过份是找朋友出来洗白，企图推卸责任。

网民留言，「自己儿女双全，却对受害者家庭毫无愧疚之心」、「觉得自己没事，就这么冷血」、「这种必须给她判个无期死缓什么的，真该死」、「那么远不踩刹车，两条人命轻飘飘一句不是故意」、「估计把油门当刹车踩了」、「这个女杀手也有孩子哎！它怎么做到这么冷血的」、「不能想那个妈妈知道了该怎么活下去」。

有网民将肇事女司机起底，发现对方疑是当地一名医美店杨姓店主。